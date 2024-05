La Slovénie va reconnaître l’État palestinien

Le gouvernement de Slovénie, État membre de l'Union européenne, a décidé jeudi de reconnaître l’État palestinien. Ljubljana a cependant indiqué que cette reconnaissance sera soumise à des progrès dans les négociations entre Israël et les Palestiniens au sujet de la "reconnaissance de la Palestine à l'intérieur des frontières de 1967 ou de toute autre frontière sur laquelle Israël et la Palestine se mettront d'accord".

https://twitter.com/i/web/status/1788567129731579923 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La reconnaissance de l’État palestinien par la Slovénie sera également subordonnée "à de nouveaux progrès dans l'accord de cessez-le-feu à Gaza, la libération des otages, de nouveaux efforts de réforme et à l'autonomisation de l'Autorité palestinienne, l'objectif étant une solution à deux États". Le gouvernement slovène a fait savoir qu’il évaluera les modalités de mise en œuvre des conditions fixées, au plus tard le 13 juin, et, si des progrès ont été réalisés, proposera à l'Assemblée nationale de reconnaître un État palestinien indépendant et souverain. L'Espagne, l'Irlande et Malte, également membres de l'Union européenne, devraient également se joindre à cette initiative.

"Les atrocités dont nous sommes témoins chaque jour à Gaza sont intolérables et doivent cesser. La décision d’aujourd’hui vise à y mettre fin le plus rapidement possible", a déclaré le Premier ministre slovène, Robert Golob. "La Slovénie envoie un message clair sur la nécessité d'établir la paix au Moyen-Orient et une solution à deux États", a quant à lui indiqué le ministère slovène des Affaires étrangères.

AP Photo/Ramon Espinosa

Si la Slovénie met en œuvre sa décision, elle sera le premier pays de l'Union européenne à reconnaître un État palestinien, depuis la Suède en 2015. Elle rejoindra alors entre autres a Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, Chypre ou encore la Pologne, pour ne citer que les Européens.