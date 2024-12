La Suède, dernier pays en date à stopper son financement de l'UNRWA

Dans le contexte des suspicion de participation aux massacres du 7 octobre et d'implication dans le terrorisme, les pays européens reconsidèrent l'un après l'autre, leur financement à l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Dernier État en date du vieux continent, la Suède a annoncé vendredi sa décision d'arrêter le financement de l'UNRWA et prévoit à la place de fournir une aide humanitaire à Gaza "par d'autres canaux"? qu'elle n'a pas encore précisés.

La vice-ministre israélienne des Affaires étrangères, Sharren Haskel , avait publié cette semaine un post sur X : "J'ai eu une réunion positive et productive avec M. Benjamin Dousa, ministre suédois de la Coopération, du Développement international et du Commerce extérieur. Nous avons discuté des relations bilatérales entre nos pays, des défis auxquels Israël fait face depuis le 7 octobre, et de l'aide qu'Israël apporte à la population civile de Gaza. À la fin de la réunion, j'ai invité le ministre Dousa à revenir en Israël pour une nouvelle visite, consacrée au développement des relations commerciales entre nos pays."

La Suisse a été le pays pionnier en Europe sur cette question, ayant suspendu immédiatement son soutien financier à l'agence dès septembre, la raison officielle présentée étant les liens des employés de l'UNRWA avec le terrorisme. Les Pays-Bas l'ont rejointe la semaine dernière, là aussi la décision est intervenue sur fond de soupçons d'antisémitisme et de participation au terrorisme d'employés de l'UNRWA. Cependant, ils ne suppriment pas complètement le budget mais ont établi une réduction significative, passant de 19 millions d'euros par an à seulement un million d'euros en 2029.

Suite à ces sanctions économiques, le président de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a été interviewé cette semaine par Al Jazeera sur le thème "L'UNRWA peut-elle survivre à la campagne et aux coupes budgétaires d'Israël ?". Il a nié les accusations concernant l'implication de ses employés dans le terrorisme et a souligné l'importance de l'aide humanitaire qu'ils fournissent dans la bande de Gaza.

À l'inverse, le Qatar et l'Espagne ont augmenté leur soutien à l'UNRWA et l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce mois-ci une résolution pour soutenir l'agence. 159 pays ont voté pour la résolution, neuf ont voté contre et 11 se sont abstenus.

En plus d'Israël, les pays qui ont voté contre la résolution sont l'Argentine, la Micronésie, Nauru, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, les Tonga et les États-Unis. L'Autriche, la Bulgarie, le Cameroun, la République tchèque, Fidji, la Géorgie, la Hongrie, les Pays-Bas, la Moldavie, le Soudan du Sud et le Togo se sont abstenus.