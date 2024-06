La Thaïlande va envoyer des ouvriers agricoles en Israël pour la première fois depuis les attaques du Hamas

La Thaïlande va reprendre l'envoi d'ouvriers agricoles en Israël cette semaine, après une interruption de huit mois, selon le ministère thaïlandais du travail, l'objectif étant que plus de 10 000 de ses ressortissants travaillent dans le pays d'ici à la fin de l'année.

Avant que le conflit n'éclate en octobre dernier, quelque 30 000 ouvriers thaïlandais travaillaient dans le secteur de l'agriculture et constituaient l'un des plus importants groupes de travailleurs migrants en Israël. Pris dans les combats lorsque des terroristes ont attaqué Israël le 7 octobre, 39 Thaïlandais ont été tués et 32 ont été pris en otage, selon le gouvernement thaïlandais. Six d'entre eux seraient toujours en captivité. "Le gouvernement a demandé la coopération du gouvernement israélien pour insister auprès des employeurs sur la nécessité de veiller à la sécurité des travailleurs thaïlandais", indique le ministère du travail. Un premier groupe d'une centaine de travailleurs s'envolera mardi de Bangkok, la capitale, suivi d'un autre groupe début juillet. De nombreux Thaïlandais, en particulier dans la région rurale du nord-est, ont cherché un emploi en Israël, attirés par des salaires plus élevés et la possibilité de se sortir d'un endettement galopant, un problème qui ronge des millions de personnes dans la deuxième économie d'Asie du Sud-Est.