La Trump Organization envisage des accords hôteliers en Israël

Le New York Times a dévoilé les projets de l'Organisation Trump pour s'implanter sur le marché hôtelier israélien. Une enquête approfondie, basée sur des documents confidentiels et des témoignages inédits, met en lumière les négociations secrètes menées par Eric Trump pour ouvrir des hôtels de luxe à Jérusalem et Tel-Aviv.

L'ancien siège du ministère des Affaires étrangères israélien à Jérusalem était dans la ligne de mire du groupe Trump pour être transformé en un palace étincelant. Mais ce n'est pas tout : un gratte-ciel en construction à Tel-Aviv, destiné à devenir le plus grand hôtel du pays, était également convoité pour arborer le nom Trump en lettres d'or. Ces négociations, entamées en novembre 2022 alors que Donald Trump lançait sa campagne présidentielle, soulèvent des questions sur le mélange des intérêts commerciaux et politiques de la famille Trump. Eric Trump, aux commandes de l'empire familial, affirme que seule l'attaque du Hamas en octobre 2023 a mis un frein à ces projets ambitieux. "L'accord aurait certainement été conclu sans le 7 octobre," déclare-t-il, ajoutant que la construction d'un hôtel aurait semblé "triviale et insensible" après les événements tragiques. Cependant, l'enquête révèle une réalité plus complexe. Des sources israéliennes impliquées dans les négociations racontent une histoire différente. Selon elles, les discussions auraient brusquement cessé quelques semaines avant l'attaque du Hamas, lorsque les partenaires américains de Trump auraient évoqué des préoccupations éthiques liées à sa candidature présidentielle. L'article met en lumière le réseau complexe d'acteurs impliqués dans ces projets, dont deux hommes d'affaires de Floride, anciens soutiens politiques de Trump, et le groupe immobilier israélien Netzba. Les négociations étaient si avancées que, selon le président de Netzba, on discutait déjà des finitions intérieures et du mobilier pour l'hôtel de Jérusalem. L'Organisation Trump maintient son intérêt pour le marché israélien, Eric Trump affirmant qu'ils "certainement" finaliseraient un accord "une fois que la situation actuelle que nous voyons tous à la télévision chaque jour sera résolue." Alors que le monde politique observe de près la course à la présidence américaine, ces révélations ajoutent une nouvelle dimension au débat sur les conflits d'intérêts potentiels de l'ancien président.