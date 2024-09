La Turquie propose de rejoindre les BRICS dans le but de construire des alliances au-delà de l'Occident

Dans un geste diplomatique, la Turquie a officiellement demandé à rejoindre le groupe BRICS, marquant une nouvelle étape dans sa quête d'influence mondiale. Cette décision, révélée par des sources proches du dossier, souligne la volonté du président Recep Tayyip Erdogan de diversifier les alliances de son pays au-delà de l'Occident.

"La Turquie peut devenir un pays fort et prospère en améliorant ses relations avec l'Est et l'Ouest simultanément," a déclaré Erdogan ce week-end à Istanbul, donnant le ton de cette nouvelle orientation. La demande d'adhésion aux BRICS, groupe comprenant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, intervient dans un contexte de frustration croissante face à l'enlisement des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Elle reflète également les tensions avec certains alliés de l'OTAN, notamment suite au maintien de liens étroits avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a souligné l'importance de cette démarche : "Les BRICS représentent une diversité d'approches dans le système économique mondial," a-t-il déclaré en juin dernier.

Cette stratégie de "double jeu" pourrait offrir à la Turquie de nouvelles opportunités économiques, notamment en attirant les investissements chinois dans le secteur automobile électrique. Ankara vise également à devenir un hub énergétique entre la Russie, l'Asie centrale et l'Europe. Cependant, la Turquie maintient que l'adhésion à l'UE reste "un objectif stratégique". Ce grand écart diplomatique soulève des questions sur l'équilibre futur des alliances turques et son impact sur la géopolitique régionale. Alors que le sommet des BRICS à Kazan approche (22-24 octobre), tous les yeux seront tournés vers la réaction des membres actuels à cette candidature inattendue.