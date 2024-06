"Le 6 juin 1944 a été un jour de libération pour l'Allemagne elle-même", écrit Olaf Scholz dans Ouest France

Le chancelier allemand Olaf Scholz a rendu hommage aux soldats alliés qui ont débarqué en Normandie il y a 80 ans, lors d'une tribune publiée dans le journal Ouest-France ce jeudi 6 juin. Il a notamment souligné que cette date historique n'avait pas seulement été une libération pour la France et d'autres pays européens, mais aussi pour l'Allemagne elle-même.

(AP Photo/Markus Schreiber)

Selon lui, le Débarquement a marqué "le début de la fin du système barbare du national-socialisme, de son hystérie raciste et de son militarisme, de la volonté d'extermination et des fantasmes impérialistes" en Allemagne.

Gareth Fuller / AP

Le chancelier a également rendu hommage aux soldats qui ont combattu et parfois donné leur vie pour cette libération : "Des centaines de milliers de soldats ont payé le prix ultime pour y parvenir. (...) Jamais nous n'oublierons". Il a souligné que leur courage a permis à l'Allemagne "de (se) pencher sur (son) passé et de bâtir une société démocratique".

AP/Evan Vucci

Cette tribune du Chancelier allemand est publiée alors même que le Roi Charles, le président américain Joe Biden et son épouse Jill et de nombreuses personnalités sont arrivées mercredi en Normandie pour célébrer les 80 ans du Débarquement, qui a signé le début de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et la victoire des alliés. De nombreuses cérémonies nationales et internationales sont prévues les 6 et 7 juin 2024 en Normandie et en Bretagne.