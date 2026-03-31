Le Canada condamne une "invasion illégale" d’Israël au Liban

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a vivement dénoncé mardi ce qu’il qualifie d’« invasion illégale » israélienne au Liban, pointant une atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du pays. Cette prise de position s’inscrit dans un contexte de fortes tensions régionales, marquées par l’intensification des opérations militaires israéliennes contre le mouvement terroriste Hezbollah au sud du Liban.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Mark Carney a estimé que les justifications avancées par Israël ne sauraient légitimer une telle intervention. « Le gouvernement libanais a banni le Hezbollah, prend des mesures et tente de lutter contre ses activités terroristes et ses menaces contre Israël. C’est pourtant cette situation qui est invoquée pour justifier l’invasion, et nous la condamnons », a-t-il déclaré.

Cette déclaration marque un durcissement du ton d’Ottawa vis-à-vis de Jérusalem, alors que le Canada se positionne traditionnellement comme un allié d’Israël tout en défendant le respect du droit international. En dénonçant une violation de la souveraineté libanaise, le gouvernement canadien rejoint ainsi d’autres voix internationales appelant à la retenue et à la désescalade.

Sur le terrain, les affrontements entre Israël et le Hezbollah se poursuivent, alimentant les craintes d’un élargissement du conflit à l’ensemble du Moyen-Orient. La frontière nord d’Israël reste particulièrement volatile, avec des échanges de tirs quasi quotidiens.