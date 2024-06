Le Canada impose des sanctions à des résidents et entités israéliennes de Judée-Samarie

Le gouvernement canadien vient d'annoncer l'imposition de sanctions à l'encontre de sept personnes et cinq organisations israéliennes de Judée-Samarie. Cette décision fait suite à ce que le Canada qualifie d'"actions violentes et déstabilisatrices visant les civils palestiniens et leurs biens en Cisjordanie".

Parmi les entités sanctionnées figurent :

L'association Amana, impliquée dans le développement et la construction d'implantations en Judée-Samarie. Lehava, un groupe opposé aux mariages mixtes et à l'assimilation des Juifs avec les Arabes. Le mouvement des "Jeunes des collines", connu pour l'établissement d'avant-postes illégaux. Deux avant-postes spécifiques : "La ferme de Moshe" (ou avant-poste de la vallée de Tirza) et "La ferme de Zvi".

Des individus sont également visés, notamment Bentzi Gopstein, fondateur de Lehava, et Daniella Weiss, une militante pro-implantations. D'autres personnes comme Shalom Zicherman, Meir Mordechai Ettinger, Ely Federman, Elisha Yered et Einan Ben-Nir Amram Tanjil font aussi l'objet de ces mesures.

En mai, le Canada avait annoncé pour la première fois des sanctions à l'encontre de résidents israéliens accusés d'avoir commis des actes de violence contre des Palestiniens en Judée-Samarie. D'autres pays, tels que le Royaume-Uni, la France, l'Union européenne et les États-Unis, ont adopté des mesures similaires ces derniers mois.