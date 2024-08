Le chef d'état-major américain en visite surprise au Moyen-Orient pour prévenir une escalade régionale

Le général de l'armée de l'air C.Q. Brown, chef d'état-major des armées américaines, a entamé ce samedi une visite inopinée au Moyen-Orient. Cette mission diplomatique intervient dans un contexte de tensions croissantes, alors que la région se prépare à une potentielle attaque iranienne contre Israël.

Débutant son périple en Jordanie, le général Brown prévoit également de se rendre en Égypte et en Israël dans les prochains jours. L'objectif principal de cette tournée est de discuter avec les dirigeants militaires régionaux des moyens d'éviter une nouvelle escalade qui pourrait dégénérer en un conflit plus large. "Nous cherchons à dissuader toute forme d'escalade plus large et à nous assurer que nous prenons toutes les mesures appropriées pour éviter un conflit plus étendu", a déclaré Brown à l'agence Reuters avant son arrivée en Jordanie. Cette visite s'inscrit dans un effort diplomatique plus large des États-Unis, qui tentent actuellement de négocier un accord de cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas. Selon Brown, un tel accord pourrait "contribuer à faire baisser la température" dans la région. Parallèlement à ces efforts diplomatiques, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région. Le groupe aéronaval du porte-avions Abraham Lincoln a été déployé, remplaçant celui du Theodore Roosevelt. Washington a également envoyé un escadron de F-22 Raptor et un sous-marin lance-missiles de croisière. "Nous avons apporté des capacités supplémentaires pour envoyer un message fort de dissuasion contre un conflit plus large, mais aussi pour protéger nos forces en cas d'attaque", a souligné le général Brown, insistant sur la priorité accordée à la sécurité des forces américaines. Cette visite surprise du plus haut gradé américain souligne l'inquiétude de Washington face à la volatilité de la situation au Moyen-Orient et sa détermination à prévenir une escalade régionale qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices.