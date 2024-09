Le chef de l'AIEA espère rencontrer le nouveau président iranien avant les élections américaines

Rafael Grossi, directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a exprimé son souhait de s'entretenir avec le nouveau président iranien, Masoud Pezeshkian, d'ici novembre. L'objectif de cette rencontre serait d'améliorer la coopération de l'Iran avec l'agence onusienne.

Les relations entre l'Iran et l'AIEA sont actuellement tendues en raison de plusieurs problèmes de longue date. Parmi ceux-ci, on note l'interdiction par Téhéran d'experts en enrichissement d'uranium au sein de l'équipe d'inspection et l'absence d'explications concernant des traces d'uranium découvertes sur des sites non déclarés.

"Il (Pezeshkian) a accepté de me rencontrer à un moment opportun," a déclaré Grossi dans un communiqué adressé à la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA, composé de 35 nations. Cette déclaration fait suite à un échange intervenu après l'élection de Pezeshkian en juillet. Grossi a ajouté : "J'encourage l'Iran à faciliter une telle rencontre dans un avenir proche afin que nous puissions établir un dialogue constructif menant rapidement à des résultats concrets." Alors que les négociations nucléaires sont largement au point mort entre l'élection présidentielle iranienne et celle des États-Unis prévue le 5 novembre, Grossi insiste sur la nécessité de réaliser des progrès rapides. Interrogé lors d'une conférence de presse sur la possibilité que cette rencontre ait lieu avant ou après l'élection américaine, Grossi a répondu : "Non, espérons avant cela." Les résolutions du conseil de l'AIEA, ordonnant à l'Iran de coopérer urgemment à l'enquête sur les traces d'uranium et l'appelant à revenir sur l'interdiction des inspecteurs, n'ont eu que peu d'effet. Les rapports trimestriels de l'AIEA consultés par Reuters le 29 août n'ont montré aucun progrès. En réponse à la dernière résolution en juin, l'Iran a annoncé une expansion de sa capacité d'enrichissement, installant davantage de centrifugeuses sur ses sites de Natanz et Fordow. Grossi a toutefois nuancé : "Ce que nous voyons, c'est qu'il y a du travail, mais rien qui n'indique une ruée vers une mise en œuvre rapide d'une forte augmentation en termes de production d'enrichissement."