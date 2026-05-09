Le chef de l’OMS supervise l’évacuation du navire touché par le hantavirus aux Canaries

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé samedi en Espagne afin de superviser l’évacuation sanitaire des plus de 140 passagers et membres d’équipage du navire de croisière MV Hondius, frappé par une épidémie de hantavirus.

Le bateau battant pavillon néerlandais doit accoster dimanche à Tenerife, dans les îles Canaries, après plusieurs jours d’inquiétude internationale autour de la propagation du virus. Trois personnes sont déjà mortes depuis le début de l’épidémie et plusieurs cas confirmés ont été détectés parmi les passagers ayant quitté le navire avant l’identification officielle du foyer infectieux.

Selon l’OMS, aucun passager encore à bord ne présente actuellement de symptômes. « Le risque pour la population des Canaries et au niveau mondial reste faible », a affirmé Tedros sur X.

Les autorités espagnoles préparent toutefois un important dispositif sanitaire. Les passagers seront transférés vers une « zone totalement isolée et sécurisée » dès leur débarquement, a indiqué la responsable espagnole des services d’urgence Virginia Barcones.

Le hantavirus se transmet généralement par inhalation de particules provenant d’excréments de rongeurs contaminés. Mais la souche identifiée sur le navire — le virus Andes — pourrait, dans de rares cas, se transmettre entre humains. Les symptômes peuvent apparaître jusqu’à huit semaines après l’exposition.

Face au risque sanitaire, plusieurs pays ont lancé des opérations de suivi international. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont accepté d’envoyer des avions pour rapatrier certains de leurs ressortissants. L’Espagne a également activé le mécanisme européen de protection civile afin de disposer d’un avion médicalisé spécialisé dans les maladies hautement contagieuses.

Les autorités sanitaires tentent désormais de retrouver des dizaines de passagers ayant quitté le bateau avant que l’épidémie ne soit détectée. Des enquêtes sanitaires sont en cours sur plusieurs continents, notamment après le passage du navire dans l’Atlantique Sud et en Afrique du Sud.

L’OMS insiste toutefois sur le fait que la situation reste « sous contrôle » et qu’il ne s’agit « pas d’un nouveau Covid ».