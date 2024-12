Le chef du HTS à la BBC : "Israël n'a plus de prétexte pour intervenir en Syrie"

Dans un entretien accordé à BBC en langue arabe, Ahmed al-Sharaa (Al-Jolani), le leader de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), a cherché à marquer sa différence avec les Taliban afghans et à présenter une image plus modérée de son organisation.

"Il existe des différences majeures entre la Syrie et les Talibans", a-t-il déclaré, soulignant que "la forme de gouvernement dans chaque pays dépend étroitement de son histoire et de sa culture". Il a notamment insisté sur le fait que "la société afghane est tribale, alors que la société syrienne est différente dans sa composition et sa pensée".

Concernant la classification de son organisation comme groupe terroriste, Al-Sharaa l'a qualifiée de "politique", niant toute implication dans des crimes contre des civils. "Au contraire, pendant les années de guerre, nous n'avons pas attaqué de quartiers civils ni visé des innocents. Nous étions les victimes des crimes commis par le régime", a-t-il affirmé. Abordant la question israélienne, Al-Sharaa a estimé que les prétextes d'Israël concernant la présence du Hezbollah et des milices iraniennes en Syrie n'étaient plus valables, affirmant que son groupe pouvait les expulser du pays. Il a plaidé pour une résolution diplomatique, rappelant l'accord de désengagement de 1974 entre la Syrie et Israël. Le leader du HTS a également pris ses distances avec Al-Qaïda, déclarant que cette relation "appartient au passé", et a appelé à l'extradition de Bachar al-Assad vers la Syrie pour qu'il soit jugé par le système judiciaire syrien.