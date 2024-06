Le Chili se joint à l'action intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ

Le Chili a annoncé samedi se joindre aux autres pays soutenant la plainte pour génocide déposée fin novembre par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, a rapporté l'Associated Press (AP). Dans un discours devant le Parlement, le chef de l’État chilien d’extrême gauche, Gabriel Boric, s’est dit "consterné par la dévastation humanitaire à Gaza".

Il a également accusé l’armée israélienne d'utiliser une force "aveugle et disproportionnée". "Ces actes exigent une réponse ferme et permanente de la part de la communauté internationale", a-t-il estimé. Le Chili rejoint un groupe de plusieurs pays déjà rallié à la plainte de l’Afrique du Sud, dont le Mexique, le Brésil ou encore l’Indonésie.

L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël devant la CIJ fin 2023, l’accusant d'avoir violé la convention sur le génocide lors de son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Le 26 janvier, la CIJ a rendu un arrêt déclarant qu'Israël devait tout faire pour empêcher les actes de génocide à Gaza et prendre des mesures "immédiates" pour l'acheminement de l'aide. Elle n'a toutefois pas ordonné à Israël d'arrêter la guerre à Gaza.

Patrick Post/AP

Plus tard, l'Afrique du Sud a soumis une requête urgente à la CIJ, lui demandant d'imposer des mesures conservatoires supplémentaires à l'encontre d'Israël concernant son opération dans la ville de Rafah, affirmant que les mesures précédemment indiquées par la Cour "ne sont pas en mesure de 'répondre pleinement' au changement de circonstances et aux nouveaux faits sur lesquels [sa] requête est fondée". La semaine dernière, la CIJ a statué sur la demande de l'Afrique du Sud et a ordonné à Israël de mettre fin à ses opérations à Rafah.