Le Conseil de la paix appelle l’ONU à "utiliser tous les moyens à sa disposition" pour désarmer le Hamas

Il a averti qu’un échec du cessez-le-feu pourrait compromettre à la fois la sécurité d’Israël et toute perspective d’État palestinien.

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Nikolaï Mladenov
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L’émissaire principal pour Gaza du Conseil de la paix, Nickolay Mladenov, a exhorté jeudi le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies à « utiliser tous les moyens à sa disposition » afin de pousser le Hamas à se désarmer, avertissant qu’un échec du cessez-le-feu pourrait rendre la division actuelle de Gaza permanente.

Prenant la parole devant le Conseil de sécurité à New York, Nickolay Mladenov a estimé que « le principal obstacle » à la mise en œuvre du plan américain pour Gaza restait le refus du Hamas de remettre ses armes et d’abandonner le contrôle du territoire.

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Le Conseil de la paix, créé par Donald Trump, est chargé de superviser le vaste plan américain destiné à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et à reconstruire Gaza. Mais sa mise en œuvre reste bloquée alors qu’Israël maintient ses forces sur environ 60 % du territoire gazaoui.

« Le risque est que le statu quo actuel se transforme en situation permanente : une Gaza divisée, avec le Hamas exerçant un contrôle militaire et administratif sur deux millions de personnes dans moins de la moitié du territoire », a averti Mladenov.

Selon lui, une telle situation condamnerait une nouvelle génération de Gazaouis à vivre dans des camps et empêcherait à la fois la sécurité d’Israël et toute perspective crédible d’État palestinien. « C’est un avenir qu’Israéliens, Palestiniens et toute la région devraient craindre », a-t-il déclaré.

L’émissaire a également souligné que « les financements pour la reconstruction ne viendront pas tant que les armes n’auront pas été déposées ».

Le Hamas a dénoncé des propos visant, selon lui, à « justifier l’escalade de l’occupation contre les habitants de Gaza ».

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