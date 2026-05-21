Le Conseil de la paix appelle l’ONU à "utiliser tous les moyens à sa disposition" pour désarmer le Hamas

L’émissaire principal pour Gaza du Conseil de la paix, Nickolay Mladenov, a exhorté jeudi le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies à « utiliser tous les moyens à sa disposition » afin de pousser le Hamas à se désarmer, avertissant qu’un échec du cessez-le-feu pourrait rendre la division actuelle de Gaza permanente.

Prenant la parole devant le Conseil de sécurité à New York, Nickolay Mladenov a estimé que « le principal obstacle » à la mise en œuvre du plan américain pour Gaza restait le refus du Hamas de remettre ses armes et d’abandonner le contrôle du territoire.

Le Conseil de la paix, créé par Donald Trump, est chargé de superviser le vaste plan américain destiné à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas et à reconstruire Gaza. Mais sa mise en œuvre reste bloquée alors qu’Israël maintient ses forces sur environ 60 % du territoire gazaoui.

« Le risque est que le statu quo actuel se transforme en situation permanente : une Gaza divisée, avec le Hamas exerçant un contrôle militaire et administratif sur deux millions de personnes dans moins de la moitié du territoire », a averti Mladenov.

Selon lui, une telle situation condamnerait une nouvelle génération de Gazaouis à vivre dans des camps et empêcherait à la fois la sécurité d’Israël et toute perspective crédible d’État palestinien. « C’est un avenir qu’Israéliens, Palestiniens et toute la région devraient craindre », a-t-il déclaré.

L’émissaire a également souligné que « les financements pour la reconstruction ne viendront pas tant que les armes n’auront pas été déposées ».

Le Hamas a dénoncé des propos visant, selon lui, à « justifier l’escalade de l’occupation contre les habitants de Gaza ».