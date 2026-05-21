Washington sanctionne neuf personnalités accusées d’aider le Hezbollah

Washington affirme vouloir lutter contre «les atteintes à la souveraineté de l’État libanais» et intensifier la pression sur les réseaux financiers du mouvement chiite soutenu par l’Iran.

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Des terroristes du Hezbollah tiennent les drapeaux de leur groupe alors qu'ils défilent lors d'un rassemblement à l'occasion de la Journée de Jérusalem dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 14 avril 2023.
Des terroristes du Hezbollah tiennent les drapeaux de leur groupe alors qu'ils défilent lors d'un rassemblement à l'occasion de la Journée de Jérusalem dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, le 14 avril 2023.AP Photo/Hussein Malla)

Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre neuf personnalités accusées de soutenir le Hezbollah au Liban, dans le cadre des efforts américains visant à affaiblir l’organisation chiite pro-iranienne.

L’annonce a été faite par le porte-parole du département d’État américain, Tommy Pigott.

Selon Washington, les personnes visées comprennent plusieurs députés libanais, un diplomate iranien ainsi que des responsables des services de sécurité libanais accusés d’avoir « exploité leurs fonctions au profit de l’organisation terroriste ».

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L’administration américaine affirme que ces mesures s’inscrivent dans une stratégie destinée à « empêcher les atteintes à la souveraineté de l’État libanais » et à promouvoir le désarmement du Hezbollah.

Les sanctions prévoient notamment le gel d’éventuels avoirs aux États-Unis et des restrictions financières contre les personnalités ciblées.

Parallèlement, le programme américain « Rewards for Justice » a annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant de perturber les mécanismes financiers du Hezbollah.

Washington accuse depuis des années le Hezbollah — soutenu par l’Iran — de maintenir un système financier clandestin servant à financer ses activités militaires et régionales.

Le Hezbollah a vivement rejeté ces sanctions, qu’il présente comme une tentative d’« intimidation » visant les Libanais opposés au désarmement de la « résistance ». Dans un communiqué, l’organisation terroriste chiite libanaise accuse Washington de vouloir « renforcer l’agression sioniste » contre le Liban et de lui donner un « faux élan politique ». 

Le mouvement terroriste affirme que les responsables visés sont sanctionnés pour leur refus de désarmer et leur opposition aux « projets de capitulation » que les États-Unis chercheraient à imposer au pays au profit d’Israël. Le Hezbollah estime que cette accusation vise aussi « la majorité du peuple attaché à la résistance » et qualifie les sanctions de « médaille d’honneur » pour les personnes ciblées. 

Il assure qu’elles sont « sans valeur, pas même dignes de l’encre avec laquelle elles sont écrites » et qu’elles n’auront « aucun impact pratique » sur ses choix. L’organisation dénonce également le ciblage d’officiers libanais à la veille de réunions au Pentagone, y voyant une tentative de pression sur les institutions sécuritaires officielles. Elle appelle enfin les autorités libanaises à défendre leurs institutions constitutionnelles, militaires et sécuritaires afin de préserver « la souveraineté nationale » et « la dignité du Liban ».

Ces nouvelles sanctions interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales et de combats persistants entre Israël et le Hezbollah à la frontière nord israélienne.

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