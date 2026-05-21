Washington sanctionne neuf personnalités accusées d’aider le Hezbollah

Les États-Unis ont annoncé jeudi de nouvelles sanctions contre neuf personnalités accusées de soutenir le Hezbollah au Liban, dans le cadre des efforts américains visant à affaiblir l’organisation chiite pro-iranienne.

L’annonce a été faite par le porte-parole du département d’État américain, Tommy Pigott.

Selon Washington, les personnes visées comprennent plusieurs députés libanais, un diplomate iranien ainsi que des responsables des services de sécurité libanais accusés d’avoir « exploité leurs fonctions au profit de l’organisation terroriste ».

L’administration américaine affirme que ces mesures s’inscrivent dans une stratégie destinée à « empêcher les atteintes à la souveraineté de l’État libanais » et à promouvoir le désarmement du Hezbollah.

Les sanctions prévoient notamment le gel d’éventuels avoirs aux États-Unis et des restrictions financières contre les personnalités ciblées.

Parallèlement, le programme américain « Rewards for Justice » a annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information permettant de perturber les mécanismes financiers du Hezbollah.

Washington accuse depuis des années le Hezbollah — soutenu par l’Iran — de maintenir un système financier clandestin servant à financer ses activités militaires et régionales.

Le Hezbollah a vivement rejeté ces sanctions, qu’il présente comme une tentative d’« intimidation » visant les Libanais opposés au désarmement de la « résistance ». Dans un communiqué, l’organisation terroriste chiite libanaise accuse Washington de vouloir « renforcer l’agression sioniste » contre le Liban et de lui donner un « faux élan politique ».

Le mouvement terroriste affirme que les responsables visés sont sanctionnés pour leur refus de désarmer et leur opposition aux « projets de capitulation » que les États-Unis chercheraient à imposer au pays au profit d’Israël. Le Hezbollah estime que cette accusation vise aussi « la majorité du peuple attaché à la résistance » et qualifie les sanctions de « médaille d’honneur » pour les personnes ciblées.

Il assure qu’elles sont « sans valeur, pas même dignes de l’encre avec laquelle elles sont écrites » et qu’elles n’auront « aucun impact pratique » sur ses choix. L’organisation dénonce également le ciblage d’officiers libanais à la veille de réunions au Pentagone, y voyant une tentative de pression sur les institutions sécuritaires officielles. Elle appelle enfin les autorités libanaises à défendre leurs institutions constitutionnelles, militaires et sécuritaires afin de préserver « la souveraineté nationale » et « la dignité du Liban ».

Ces nouvelles sanctions interviennent dans un contexte de fortes tensions régionales et de combats persistants entre Israël et le Hezbollah à la frontière nord israélienne.