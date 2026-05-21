L’Iran aurait relancé une partie de sa production de drones depuis le début du cessez-le-feu avec les États-Unis, selon CNN, qui cite deux sources au fait des évaluations du renseignement américain.

D’après quatre sources citées par la chaîne américaine, les services de renseignement estiment également que l’armée iranienne se reconstitue à un rythme beaucoup plus rapide qu’initialement prévu.

L’une des sources affirme que Téhéran pourrait retrouver certaines capacités d’attaque par drones en seulement six mois. Une autre source proche des récentes évaluations américaines estime que la guerre de février aurait retardé l’Iran de plusieurs mois, et non de plusieurs années.

Le CENTCOM a refusé de commenter ces informations, indiquant ne pas s’exprimer sur les questions liées au renseignement.

Ces révélations interviennent alors que plusieurs rapports ont récemment évoqué de possibles discussions entre l’Iran et des entreprises chinoises sur des livraisons d’armes, ainsi que l’arrivée en Iran de navires chinois transportant des matériaux pouvant servir à la production de carburant solide pour missiles. La Chine a nié fournir des armes à l’un ou l’autre camp.