Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU refuse la parole à un défenseur d'Israël

Une nouvelle polémique entoure le Conseil des droits de l'homme de l'ONU après qu'un intervenant invité pour répondre à un rapport critiquant Israël n'a pas été autorisé à prendre la parole lors d'une session consacrée aux conclusions d'une commission d'enquête sur l'État hébreu.

Le lieutenant-colonel de réserve Maurice Hirsch, ancien procureur militaire israélien en Judée-Samarie, devait intervenir par visioconférence pour contester les accusations formulées dans le rapport et défendre les quelque 750 000 Israéliens vivant en Judée-Samarie et à Jérusalem-Est. Selon ses soutiens, le Conseil a toutefois mis fin aux débats en invoquant un manque de temps, après avoir permis à plusieurs intervenants de critiquer Israël.

Dans le discours qu'il n'a finalement pas pu prononcer, Hirsch dénonçait ce qu'il considère comme une généralisation visant l'ensemble des habitants des implantations israéliennes. Il affirmait que le rapport privilégiait les stéréotypes aux faits et comparait les accusations visant collectivement les "colons" israéliens à d'autres généralisations jugées inacceptables à l'encontre de groupes religieux ou nationaux. Il estimait également que la commission assimilait injustement l'ensemble de cette population aux terroristes responsables des massacres du 7 octobre 2023.

L'incident intervient dans un contexte de fortes tensions autour du rapport publié par la Commission d'enquête permanente de l'ONU sur Israël et les territoires palestiniens. Selon ses détracteurs, le document présente les habitants des implantations comme des auteurs systématiques de violences et attribue à l'État d'Israël une responsabilité directe dans leurs actions.

Anne Bayefsky, présidente de l'organisation Human Rights Voices et directrice du Touro Institute on Human Rights and the Holocaust, a dénoncé ce qu'elle qualifie de traitement biaisé à l'encontre d'Israël. Elle affirme que la publication du rapport a été organisée de manière à limiter les possibilités de réponse et accuse la commission de multiplier les rapports à charge sans véritable débat contradictoire.

La commission, créée en 2021 par le Conseil des droits de l'homme, est régulièrement critiquée par Israël et ses soutiens, qui l'accusent de concentrer ses travaux sur l'État hébreu. Ses membres actuels sont l'Indien Srinivasan Muralidhar, qui la préside, l'Australien Chris Sidoti et la Zambienne Florence Mumba.

Lors de la même session, l'ambassadeur de l'Autorité palestinienne auprès de l'ONU, Ibrahim Khraishi, a vivement critiqué les habitants israéliens de Judée-Samarie et de Jérusalem, des déclarations que les organisations pro-israéliennes ont qualifiées d'incitation et de diabolisation. Pour ces dernières, l'épisode illustre une nouvelle fois ce qu'elles considèrent comme un traitement inéquitable d'Israël au sein des instances onusiennes.