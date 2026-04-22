Le déminage du détroit d'Ormuz pourrait prendre six mois, selon le Washington Post

Selon le Washington Post, la présence de mines navales dans le détroit d’Ormuz pourrait paralyser durablement le trafic maritime et énergétique mondial. Lors d’un briefing au Congrès, le Pentagone a estimé que le déminage complet de la zone pourrait prendre jusqu’à six mois, retardant toute normalisation.

D’après des responsables américains, l’Iran aurait déployé au moins une vingtaine de mines, via des embarcations et des systèmes guidés, rendant leur détection particulièrement complexe. Même une présence limitée suffit à dissuader les navires commerciaux, les assurances refusant de couvrir les traversées dans une zone jugée trop risquée.

Cette menace intervient alors que le détroit, par lequel transite environ 20 % du pétrole mondial, est déjà fortement perturbé par les tensions entre Téhéran, Washington et leurs alliés. Des attaques contre des navires et des saisies récentes ont accentué l’instabilité, faisant grimper les prix de l’énergie et ralentissant le commerce maritime.

Malgré les déclarations de Donald Trump affirmant que les opérations de déminage étaient en cours, le Pentagone a tempéré, indiquant que ces efforts ne débuteraient réellement qu’après la fin du conflit.

Dans ce contexte, le détroit d’Ormuz apparaît plus que jamais comme un levier stratégique majeur pour l’Iran. En perturbant ce passage clé, Téhéran conserve une capacité de pression significative sur l’économie mondiale, même face à une supériorité militaire occidentale.