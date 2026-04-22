Benjamin Netanyahou : "Nous sommes prêts à tous les scénarios, en défense comme en attaque"

À l’occasion du 78e anniversaire de l’indépendance d’Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affiché un message de fermeté et de vigilance, lors d’une rencontre avec des soldats chargés du système de défense aérienne Dôme de Fer à Jérusalem.

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« Nous sommes prêts à tous les scénarios, en défense comme en attaque », a-t-il déclaré, soulignant la préparation opérationnelle de l’armée israélienne dans un contexte régional toujours instable. « Joyeuse fête de l’indépendance à tous les citoyens d’Israël », a-t-il ajouté.

Cette prise de parole intervient alors que les tensions persistent sur plusieurs fronts, notamment au nord avec le Hezbollah et au sud avec les groupes terroristes de Gaza. Malgré l’existence de trêves ponctuelles, la situation demeure fragile, marquée par des incidents réguliers et une incertitude stratégique.

Le choix du Dôme de Fer comme cadre de cette déclaration n’est pas anodin. Ce système, devenu emblématique de la défense israélienne, incarne la capacité du pays à intercepter des roquettes et drones en temps réel, protégeant les populations civiles. Sa présence symbolise également la doctrine sécuritaire israélienne, fondée sur la dissuasion et la supériorité technologique.

Dans ce contexte, Benjamin Netanyahou cherche à projeter une image de contrôle et de préparation, tout en rassurant l’opinion publique à l’occasion d’une journée hautement symbolique. Entre célébration nationale et rappel des menaces, son message s’inscrit dans la continuité d’une ligne politique axée sur la sécurité et la résilience.