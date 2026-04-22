Yom Haatsmaout : Isaac Herzog lance un message d’espoir vers le Liban

À l’occasion du 78e anniversaire de l’indépendance d’Israël, le président Isaac Herzog a livré un message à la fois chaleureux et résolument tourné vers l’avenir, lors d’une réception officielle à la résidence présidentielle. Entouré de diplomates, d’ambassadeurs, de responsables religieux et militaires, il a insisté sur l’aspiration profonde du peuple israélien à la paix.

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« Les gens d’Israël veulent et ont toujours voulu la paix », a-t-il affirmé, tout en soulignant que celle-ci ne saurait reposer sur « l’illusion » ou sur un renoncement à la sécurité nationale. Le chef de l’État a plaidé pour une paix « solide », ancrée dans des garanties concrètes, permettant aux générations futures de vivre dans un environnement stable et porteur d’opportunités.

Dans un moment particulièrement marquant, Isaac Herzog a partagé une vision personnelle, presque intime : « Mon rêve est de monter dans une voiture et de conduire directement jusqu’à Beyrouth, visiter cette belle ville et me lier d’amitié avec le peuple libanais. » Une déclaration qui résonne comme un symbole fort dans un contexte régional encore marqué par les tensions, notamment avec le Hezbollah.

Entre réalisme sécuritaire et espoir diplomatique, Isaac Herzog a esquissé les contours d’une paix possible, fondée à la fois sur la force, la responsabilité et le dialogue — un équilibre qu’il considère essentiel pour l’avenir d’Israël et de la région.