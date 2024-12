Le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU s'en est pris à Israël plus qu'à tout autre pays, révèle une enquête

Une enquête menée par l'organisation UN WATCH à l'occasion de la journée des droits de l'homme, révèle que du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et son Haut-commissaire, l'autrichien Volker Türk, s'en est pris à Israël plus qu'à tout autre pays du monde.

Selon l'enquête, il condamne de manière obsessionnelle Israël et a prononcé 58 condamnations contre l'État hébreu au cours des deux dernières années, dont 49 depuis le 7 octobre et le début de la guerre contre le Hamas et les terroristes palestiniens. Durant tout ce temps, Volker Türk a complètement ignoré ou prêté très peu d’attention aux violations graves qui ont touché des millions de personnes en Chine, au Yémen, en Corée du Nord, en Syrie, à Cuba, en Érythrée et dans de nombreux autres pays.

https://x.com/i/web/status/1866519553678909763 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Hillel Neuer, directeur général de UN WATCH, a déclaré : "Nos données prouvent que Türk a lancé près de trois fois plus de déclarations sur le conflit entre Israël et le Hamas que de déclarations sur le conflit au Soudan et plus de quatre fois plus qu'au sujet des conflits en Ukraine et au Myanmar. Pour mettre en perspective, bien que la guerre au Soudan ait également commencé en 2023, elle a déjà tué des dizaines de milliers de civils et fait plus de 2 millions de réfugiés, un nombre presque identique à celui de l’ensemble de la population de Gaza. 7,7 millions de Soudanais supplémentaires sont toujours déplacés de leurs foyers.

"Malgré sa position de porte-parole indépendant le plus important au sein du système des droits de l'homme de l'ONU, Türk est resté silencieux lorsque l'ONU a élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU des pays comme la Chine, Cuba, le Qatar et l'Érythrée, qui représentent désormais 60 % des membres et qui ne sont pas des pays démocratiques. Il est également resté silencieux lorsque la République islamique d'Iran a été nommée à la tête du Forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

"A l'occasion de la journée des droits de l'homme, nous demandons la démission du chef des droits de l'homme de l'ONU Volker Türk après que notre enquête ait produit un rapport accablant sur son aveuglement face aux abus commis par la Syrie, la Chine, la Corée du Nord, Cuba, l'Érythrée, le Qatar et d'autres auteurs de violations en série", a demandé Hillel Neuer.