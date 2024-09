"Le Hezbollah poursuit ses attaques en raison du refus du Hamas d'un accord" (Herzog)

Dans une interview exclusive accordée à CNBC, le président israélien Isaac Herzog a livré une analyse approfondie de la situation géopolitique actuelle au Moyen-Orient, mettant en lumière les défis complexes auxquels Israël est confronté.

Herzog a pointé du doigt la relation étroite entre le Hezbollah et le Hamas comme un obstacle majeur à la paix. "Nasrallah a décidé de poursuivre la guerre parce que nous essayons de négocier un accord sur les otages, et Sinwar, dans les souterrains de Gaza, dit non, encore et toujours non," a-t-il déclaré, soulignant l'intransigeance du leader du Hamas.

Le président israélien a réaffirmé la détermination de son pays à résoudre le conflit, en mettant l'accent sur deux objectifs principaux : le retour des otages et l'élimination de la menace à la frontière nord d'Israël. "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener nos citoyens chez eux et permettre le calme dans nos villes," a-t-il insisté, laissant entendre que les capacités militaires israéliennes pourraient être davantage déployées si nécessaire. Herzog a dressé un tableau inquiétant de la situation régionale, décrivant une stratégie coordonnée des proxies iraniens visant à encercler Israël.

Il a particulièrement mis en exergue le rôle du Hezbollah, le qualifiant d'"armée terroriste qui a pris en otage le Liban". Cependant, il a tenu à distinguer le peuple libanais du Hezbollah, affirmant qu'Israël n'a "pas de guerre contre eux" et aspire à un "avenir pacifique" avec le Liban. Le président a également abordé la question délicate des frappes israéliennes, soulignant que son pays agit en conformité avec le droit humanitaire international. Il a évoqué la pratique d'alerter les civils avant les frappes, tout en mettant en lumière le défi posé par le stockage d'armes dans des zones résidentielles par les groupes armés. Réagissant aux propos du président iranien Masoud Pezeshkian sur l'incapacité du Hezbollah à faire face seul à Israël, Herzog a pointé du doigt le rôle déstabilisateur de l'Iran dans la région. Il a accusé les Gardiens de la Révolution iraniens de "mener toute la région vers l'abîme" en orchestrant les actions des différents groupes terroristes. En conclusion, Herzog a lancé un appel clair à l'Iran : "Si le président iranien veut vraiment mener dans une direction différente, alors ces proxies doivent être éliminés, doivent être retirés." Cette déclaration souligne la position ferme d'Israël face aux menaces régionales et sa volonté de voir un changement radical dans la politique iranienne comme condition préalable à toute amélioration de la situation.