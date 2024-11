Le Hezbollah utilise des copies de missiles israéliens, selon le New York Times

Selon un article du New York Times publié ce samedi, le Hezbollah utilise contre Israël une copie du missile israélien "Spike". L'organisation terroriste aurait mis la main sur ce type de missile pendant la seconde guerre du Liban en 2006, avant de le transférer à l'Iran qui l'aurait minutieusement étudié et démonté pour en comprendre la technologie et le reproduire. Cette pratique de reproduction d'armements par l'Iran n'est pas nouvelle. Le pays a déjà copié des drones et des missiles américains par le passé. Les services de renseignement israéliens indiquent que le Hezbollah a utilisé ces missiles de manière sporadique lors de ses interventions dans la guerre civile syrienne.

Ces missiles, désormais baptisés "Almas" (diamant en persan), ont été découverts dans des caches d'armes saisies par les soldats israéliens au Liban. Ils ont particulièrement attiré l'attention des forces israéliennes car ils figuraient parmi les armements les plus sophistiqués trouvés dans ces arsenaux, aux côtés d'armes d'origine russe.

Selon les sources sécuritaires israéliennes, le Hezbollah fabriquerait désormais ces missiles au Liban même, dans le but de réduire sa dépendance aux chaînes d'approvisionnement iraniennes. Parallèlement, l'Iran produirait également ces missiles pour sa propre armée. Cette révélation met en lumière la sophistication croissante des capacités militaires du Hezbollah et souligne l'étroite collaboration technique entre l'Iran et ses proxies dans la région, notamment en matière de transfert de technologies militaires avancées.