Le Kosovo prêt à déployer des troupes dans une force internationale de stabilisation à Gaza

Le Kosovo s’apprête à franchir une nouvelle étape sur la scène internationale en approuvant l’envoi de plusieurs dizaines de soldats au sein d’une force internationale de stabilisation à Gaza. Le Parlement doit valider officiellement cette décision gouvernementale, dans le cadre d’une initiative soutenue par les États-Unis à la suite du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas l’an dernier.

Cette force, baptisée Force de stabilisation internationale (International Stabilization Force) (ISF), n’a pas encore été déployée. Elle vise à maintenir la paix et à soutenir la reconstruction de Gaza, sous l’égide du dispositif américain dit « Conseil de Paix ». Plusieurs pays, dont l’Indonésie, l’Albanie et le Kazakhstan, ont déjà annoncé leur participation.

Pour Pristina, cet engagement revêt une forte portée symbolique. Longtemps dépendant de la protection internationale après le conflit de 1998-1999 avec la Serbie, le Kosovo entend désormais s’affirmer comme un acteur de sécurité. « Notre pays a été un consommateur de sécurité […] aujourd’hui, nous devenons un fournisseur », a déclaré le ministre de la Défense Ejup Maqedonci.

Le contingent kosovar devrait inclure plusieurs dizaines de militaires, notamment des unités spécialisées dans le déminage. Leur mission consistera à fournir un appui humanitaire, une assistance sécuritaire et d’autres tâches définies par le mandat de la force internationale.

Les préparatifs sont en phase finale, avec un soutien logistique américain comprenant la formation, les vaccinations et les démarches administratives. Cet engagement illustre la transformation progressive des forces de sécurité du Kosovo, qui comptent environ 4 000 personnels et évoluent vers une armée professionnelle alignée sur les standards de l’OTAN.

Dans un contexte régional et international sensible, cette participation marque une volonté affirmée du Kosovo de contribuer activement à la stabilité internationale.