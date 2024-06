Le ministre israélien de la Diaspora partage une vidéo d'un discours de Jordan Bardella

Le ministre israélien de la Diaspora, Amichai Chikli, a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant un discours du président du Rassemblement national Jordan Bardella. Cette action rompt avec un boycott de plusieurs décennies de ce parti par les officiels israéliens. Dans la vidéo, Jordan Bardella s'exprime contre la solution à deux États. Chikli a qualifié ce discours d'"important" et a ajouté des sous-titres en hébreu pour le rendre accessible au public israélien.

https://x.com/i/web/status/1805326626340978695 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le Rassemblement National, fondé en 1972 par Jean-Marie Le Pen, plusieurs fois condamné pour des propos antisémites, et Pierre Bousquet, ancien commandant de la Waffen-SS, a tenté de se distancier de son passé controversé sous la direction de Marine Le Pen depuis 2011. Interrogé par le quotidien Haaretz, un porte-parole de M. Chikli a déclaré que le ministre entretient "d'excellents contacts avec le Rassemblement National" et se réjouit de la perspective d'établir un "dialogue productif" avec eux. M. Chikli s'est également impliqué dans la politique américaine, déclarant en avril à la radio Kan que s'il était citoyen américain, il voterait pour Donald Trump et les Républicains.