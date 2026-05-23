Le ministre israélien Itamar Ben Gvir interdit de territoire français

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé samedi qu’Itamar Ben Gvir était désormais interdit d’entrée sur le territoire français, invoquant des «agissements inqualifiables» du ministre israélien de la Sécurité nationale à l’égard de ressortissants français et européens impliqués dans la flottille «Global Sumud».

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«À compter de ce jour, Itamar Ben-Gvir est interdit d'accès au territoire français», a déclaré le chef de la diplomatie française dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Jean-Noël Barrot affirme que cette décision fait suite au comportement du ministre israélien envers des passagers de la flottille propalestinienne, tout en précisant que Paris «désapprouve la démarche de cette flottille», jugée inutile sur le plan diplomatique et susceptible de mobiliser excessivement les services consulaires français.

Le ministre français a toutefois estimé que la France «ne peut tolérer que des ressortissants français puissent être ainsi menacés, intimidés ou brutalisés, qui plus est par un responsable public».

Le chef de la diplomatie française a également souligné que les agissements reprochés à Itamar Ben Gvir avaient été dénoncés par «un grand nombre de responsables gouvernementaux et politiques israéliens». Il a par ailleurs accusé le ministre israélien de multiplier «les déclarations et actions choquantes» ainsi que «les incitations à la haine et à la violence à l’encontre des Palestiniens».

Jean-Noël Barrot a enfin appelé l’Union européenne à adopter des sanctions similaires contre le ministre israélien, indiquant soutenir la position de l’Italie sur ce dossier.