Judée-Samarie : 23 Israéliens extraits de Naplouse par les forces de sécurité

Les forces de l’Administration civile israélienne ont évacués samedi 23 citoyens israéliens du centre de Naplouse, en Judée-Samarie, après qu’ils ont été signalés dans une situation jugée dangereuse pour leur sécurité.

Selon les autorités israéliennes, les personnes concernées sont sourdes et muettes et ont été invitées à déjeuner au domicile d’un habitant palestinien de Naplouse, lui aussi sourd et muet. Le groupe est ensuite entré dans la ville palestinienne à bord de six véhicules immatriculés en Israël.

L’alerte a été donnée après que des Palestiniens ont signalé aux forces de sécurité la présence d’Israéliens circulant dans la ville «en danger réel pour leur vie». Après réception du signalement, des officiers de la coordination militaire israélienne en Samarie sont intervenus afin d’assurer leur protection et d’organiser leur extraction.

Selon les premières informations de l’enquête, les mécanismes de sécurité palestiniens ont également été mobilisés. Les autorités palestiniennes ont intercepté les Israéliens près d’un poste de police palestinien avant leur remise aux forces de sécurité israéliennes via les canaux de coordination existants entre les deux parties.

L’affaire a été transférée à la police du district de Judée-Samarie pour la suite des investigations.

Les autorités israéliennes ont de nouveau rappelé que l’entrée des citoyens israéliens dans les zones classées «A» en Judée-Samarie est interdite par la loi israélienne et considérée comme dangereuse. Ces secteurs sont placés sous contrôle sécuritaire et administratif de l’Autorité palestinienne dans le cadre des accords d’Oslo.