"Le moment le plus difficile de ma captivité a été d'entendre que la guerre serait longue" (Argamani à Netanyahou)

Noa Argamani, récemment libérée après huit mois de captivité à Gaza, a partagé un moment émouvant avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou lors d'une rencontre à Washington. Selon les médias israéliens, Argamani a confié en larmes à Netanyahou : "Le moment le plus difficile de ma captivité a été d'entendre à la radio que la guerre serait longue. J'ai pensé : 'Je ne sortirai jamais d'ici'. Ce fut un point de rupture pour moi."

La jeune femme, sauvée le mois dernier avec trois autres otages, accompagne maintenant Netanyahou aux États-Unis, aux côtés de son père et d'autres familles d'otages. Leur rencontre a eu lieu après l'arrivée de la délégation à Washington.

Argamani a souligné l'urgence de libérer les 120 otages restants, déclarant : "Ils doivent être ramenés à la maison le plus vite possible, avant qu'il ne soit trop tard." Elle a également partagé des détails troublants de sa captivité, évoquant la mort de deux autres otages à ses côtés. La réunion incluait également des proches d'otages venus à Washington pour manifester contre Netanyahou et l'exhorter à conclure immédiatement un accord avec le Hamas. Le Premier ministre a affirmé que les conditions d'un accord "se mettaient en place, sans aucun doute". Cependant, certains participants ont exprimé leur frustration. Daniel Neutra, frère d'un otage israélo-américain, a qualifié la rencontre d'"horrible", critiquant le manque de précisions de Netanyahou sur les conditions et le calendrier d'un éventuel accord.