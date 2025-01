Le monde célèbre l'entrée en 2025 dans une vague de festivités planétaire

Les célébrations du Nouvel An 2025 ont débuté à Kiritimati, une île isolée de l'océan Pacifique, avant de se propager progressivement vers l'ouest dans un voyage autour du globe. Chaque grande ville a présenté son spectacle unique pour marquer cette transition À Sydney, les premiers grands feux d'artifice ont illuminé le ciel australien. À Dubaï, une impressionnante pyrotechnie a embrasé la Burj Khalifa, plus haute tour du monde, tandis qu'à Athènes, un ballet de drones colorés a captivé les spectateurs. Paris a vu des foules nombreuses danser sur les Champs-Élysées sous un Arc de Triomphe illuminé, accompagnées d'un spectacle pyrotechnique spectaculaire.

Saeed KHAN / AFP

À Londres, les feux d'artifice ont éclaté au-dessus de la Tamise, poursuivant cette vague de festivités qui s'est ensuite déplacée vers Rio de Janeiro, avant d'atteindre son apogée à Times Square, à Manhattan.

Les célébrations se sont déroulées selon un ordre précis, commençant à Kiritimati à 12h00 (heure du Pacifique), suivies par la Nouvelle-Zélande à 13h00, puis l'Australie à 15h00. Le Japon, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont accueilli 2025 à 17h00, suivis par la Chine et l'Asie du Sud-Est à 18h00.

L'Europe a rejoint les festivités plus tard, avec la Grèce, la Roumanie et d'autres pays à minuit, suivis par l'Allemagne, l'Italie et la France à 01h00, puis le Royaume-Uni à 02h00. Le continent américain a clôturé les célébrations, avec le Brésil à 05h00, la côte est des États-Unis à 07h00, et enfin Hawaï à 12h00, bouclant ainsi le cycle des festivités mondiales du Nouvel An.