Le pape dénonce "l'arrogance de l'envahisseur" en Ukraine et en Palestine

Le pape François a vivement critiqué lundi les conflits en Ukraine et dans les territoires palestiniens, où selon lui "l'arrogance de l'envahisseur prévaut sur le dialogue". Ces propos improvisés ont été prononcés devant des diplomates au Vatican, quelques jours après son appel à enquêter sur les accusations de "génocide" menées par Israël à Gaza. À l'occasion du 40e anniversaire d'un accord de paix entre le Chili et son Argentine natale, le souverain pontife de 87 ans a dénoncé le commerce des armes et souligné "l'hypocrisie de parler de paix tout en jouant à la guerre". "Cette hypocrisie nous mène toujours à l'échec", a-t-il déclaré en espagnol, ajoutant que "le dialogue doit être l'âme de la communauté internationale".

"Je mentionne simplement deux échecs de l'humanité aujourd'hui : l'Ukraine et la Palestine, où il y a de la souffrance, où l'arrogance de l'envahisseur prévaut sur le dialogue", a-t-il ajouté dans une remarque non prévue dans son discours.

Le pape, qui dirige l'Église catholique depuis 2013, prie régulièrement pour le peuple de Gaza et l'"Ukraine martyre", envahie par la Russie en 2022. Il a également appelé à maintes reprises à la libération des otages israéliens capturés par les militants islamistes du Hamas lors de l'attaque sans précédent du 7 octobre 2023.

Dans des extraits publiés ce mois-ci d'un prochain livre, François a demandé que les accusations de "génocide" à Gaza – fermement rejetées par Israël – soient "étudiées attentivement".

Le Vatican avait reconnu les territoires palestiniens comme État souverain en 2013, signant un traité en 2015.