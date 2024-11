Le Pape reçoit au Vatican des otages libérés et des familles d'otages israéliens

Une délégation israélienne composée d'anciens otages et de familles d'otages toujours retenus à Gaza a été reçue ce jeudi au Vatican par le Pape François. Cette rencontre, organisée par le ministère israélien des Affaires étrangères en collaboration avec les ambassades d'Israël à Rome et au Vatican, s'inscrit dans les efforts diplomatiques pour maintenir la question des otages au cœur de l'agenda international, plus de 400 jours après leur enlèvement.

Lors de cette audience, plusieurs cadeaux symboliques ont été remis au Souverain Pontife. La famille Shoham lui a offert un maillot de football portant le nom de Tal, encore retenu en otage, rappelant une correspondance antérieure entre Neve et le Pape sur leur passion commune pour ce sport. La famille Lifshitz a quant à elle présenté une broche en forme de cactus, en hommage à Oded, l'un des fondateurs du kibboutz Nir Oz, toujours captif et passionné de cactus. Luis Har, un ex-otage d'origine argentine libéré après 129 jours de captivité, s'est adressé au Pape en espagnol et lui a offert une photo portant le mot "Home" (Maison). Le Pape François a exprimé sa profonde compassion envers les familles, promettant de faire tout son possible pour obtenir la libération des otages. "Je prie pour vous et votre peuple", a-t-il déclaré, soulignant que "la première priorité est de sauver des vies". Sharon Lifshitz, fille de Yocheved et Oded Lifshitz, a appelé le Pape à rappeler à ses fidèles que la libération des otages est une question d'humanité et de paix, insistant sur le fait que "derrière les chiffres, il y a des personnes - Tal, Ofer, Oded, Alexander et 97 autres otages. Tous doivent rentrer chez eux". La délégation comprenait notamment Helena Trofanov, libérée après 54 jours mais dont le fils Sasha reste captif - le Jihad islamique ayant diffusé hier une vidéo de lui en captivité -, Yocheved Lifshitz, l'une des premières otages libérées dont le mari Oded est toujours retenu, et la famille Shoham (Adi et ses enfants Neve et Hili), libérée après 50 jours de captivité mais dont le père Tal reste prisonnier. La rencontre s'est conclue par une prière silencieuse, le Pape exprimant son espoir de voir les otages libérés et s'engageant à utiliser tous les canaux possibles pour atteindre cet objectif. Il a ensuite serré la main de chaque membre de la délégation.