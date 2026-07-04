Le porte-avions Charles-de-Gaulle quitte le Moyen-Orient

Le porte-avions Charles-de-Gaulle a quitté le Moyen-Orient pour regagner son port d'attache de Toulon, a annoncé vendredi soir le président français Emmanuel Macron. Il avait été déployé dans la région à la suite de la guerre entre l'Iran et les États-Unis.

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Selon le chef de l'État, cette décision est motivée par « l'évolution favorable » de la situation, après l'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin aux hostilités, ainsi que par l'évolution des besoins opérationnels. Le porte-avions se trouve actuellement en mer Méditerranée, selon l'Élysée.

La France maintient toutefois une présence militaire dans la région. Deux chasseurs de mines, accompagnés de deux frégates et d'un avion de patrouille maritime, restent déployés afin de pouvoir participer, aux côtés des partenaires internationaux, à la sécurisation de la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Paris souhaite notamment contribuer aux opérations de déminage destinées à rétablir la libre circulation maritime dans ce passage stratégique, perturbé après son blocage par l'Iran en réponse aux frappes américaines et israéliennes de la fin février.

À l'issue d'un entretien entre Emmanuel Macron et le sultan d'Oman Haïtham ben Tariq, la France et le sultanat ont d'ailleurs convenu de mener des opérations conjointes de déminage dans le détroit d'Ormuz.

Depuis la signature, le 17 juin, d'un protocole d'accord négocié sous médiation pakistanaise et qatarie, les États-Unis et l'Iran poursuivent des discussions prévues pour une durée initiale de 60 jours, avec l'objectif de parvenir à un accord durable et de stabiliser la situation au Moyen-Orient.