Le président argentin critique l'ONU pour son parti pris anti-israélien lors de l'Assemblée générale

Le président argentin Javier Milei a vivement critiqué l'ONU pour son parti pris anti-israélien lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies mardi.

Milei a dénoncé l'organisation mondiale pour "voter contre l'État d'Israël, le seul pays du Moyen-Orient à défendre la démocratie libérale". Il a ajouté : "Nous avons simultanément montré une totale incapacité à répondre au fléau du terrorisme".

Le président argentin a également pointé du doigt l'incohérence de l'ONU en matière de droits de l'homme : "Dans cette même maison, qui prétend défendre les droits de l'homme, nous avons également inclus des dictatures sanglantes dans le Conseil des droits de l'homme, notamment Cuba et le Venezuela, sans reproche".

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, a rencontré Milei après le discours et l'a remercié pour ses remarques. "J'ai été ému d'entendre le discours du président de l'Argentine à l'Assemblée générale. Président Milei, vous êtes un véritable ami de l'État d'Israël. Dans cette salle où nous avons été calomniés toute la journée, vous avez fait preuve de courage et soutenu Israël ! Merci", a écrit Danon sur le réseau social X.

Milei est considéré comme un fervent partisan de l'État d'Israël et a annoncé son intention de déplacer l'ambassade d'Argentine en Israël à Jérusalem. Lors de sa campagne électorale, il avait promis que sa première visite à l'étranger en tant que président serait en Israël, une promesse qu'il a tenue.

En avril, il avait exprimé son soutien à Israël après que l'Iran a lancé une salve de roquettes et de drones sur le pays. "L'Argentine exprime sa solidarité et son engagement indéfectible envers l'État d'Israël, face aux attaques lancées par la République islamique d'Iran", avait-il déclaré. "La République argentine reconnaît le droit des États-nations à se défendre et soutient fermement l'État d'Israël dans la défense de sa souveraineté, en particulier contre les régimes qui promeuvent le terrorisme et cherchent à détruire la civilisation occidentale", avait ajouté Milei.