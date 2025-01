Le président argentin Javier Milei reçoit le "Nobel juif" 2025

Dans une première historique, la Fondation du Prix Genesis a désigné le président argentin Javier Milei comme lauréat 2025 de sa prestigieuse récompense, surnommée le "Nobel juif". C'est la première fois qu'un chef d'État reçoit cette distinction dotée d'un million de dollars.

Le choix unanime du jury récompense notamment le soutien sans équivoque de Milei à Israël dans un contexte régional tendu. Contrairement à plusieurs pays d'Amérique du Sud qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Israël depuis le début du conflit à Gaza, l'Argentine a renforcé ses liens avec l'État hébreu. Le président argentin a notamment annoncé le transfert de l'ambassade argentine à Jérusalem et modifié la position de son pays dans les votes aux Nations Unies.

Milei s'est également distingué par sa volonté de faire la lumière sur les attentats contre l'ambassade d'Israël (1992) et contre l'AMIA (1994) à Buenos Aires.

Amos Ben Gershom/GPO

Il a récemment ordonné la déclassification des documents relatifs à la mort mystérieuse d'Alberto Nisman, le procureur spécial chargé de l'enquête sur l'attentat de l'AMIA. Le comité de sélection a aussi salué les réformes économiques entreprises par Milei. Sous sa présidence, l'inflation mensuelle est passée de 25% à 2,4%, la chute du peso a été enrayée et l'Argentine a enregistré son premier excédent budgétaire depuis 15 ans. La bourse de Buenos Aires a affiché une performance exceptionnelle avec une hausse de 173% en 2024. Bien que d'origine catholique, Milei entretient une relation particulière avec le judaïsme. Il étudie régulièrement la Torah, participe aux offices religieux et a exprimé son intention de se convertir après son mandat. Ses réunions de cabinet débutent souvent par une discussion sur la portion hebdomadaire de la Torah, et il a nommé son guide spirituel, le rabbin Axel Wahnish, ambassadeur d'Argentine en Israël.

Spencer Platt/Getty Images/AFP

Le président argentin a annoncé qu'il ferait don du million de dollars du prix à des causes soutenant la liberté et la lutte contre l'antisémitisme. Depuis sa création en 2013, le Prix Genesis a généré plus de 50 millions de dollars d'initiatives philanthropiques, bénéficiant à plus de 230 programmes à but non lucratif dans 31 pays. Parmi les précédents lauréats figurent des personnalités telles que Michael Bloomberg, Steven Spielberg, Ruth Bader Ginsburg et Barbra Streisand. En 2024, la fondation a notamment soutenu les ONG israéliennes venant en aide aux otages libérés et à leurs familles. Cette récompense souligne le rôle croissant de l'Argentine comme allié d'Israël en Amérique latine, dans un contexte où plusieurs pays de la région ont pris leurs distances avec l'État hébreu.