Le président chinois promet aux pays africains 50 milliards de dollars sur trois ans

Le Forum sur la coopération Chine-Afrique, qui s'est tenu à Pékin du mercredi au vendredi, a marqué un tournant dans les relations sino-africaines. Le président chinois Xi Jinping a annoncé un engagement financier considérable de plus de 50 milliards de dollars sur trois ans pour soutenir le développement du continent africain.

Ce sommet, le plus important événement diplomatique organisé par la Chine depuis la pandémie de COVID-19, a réuni une cinquantaine de dirigeants africains. Xi Jinping a souligné que les relations entre la Chine et l'Afrique étaient à leur apogée, promettant un soutien accru dans divers domaines tels que l'industrie, l'agriculture, les infrastructures et le commerce. L'aide financière promise comprend des crédits, des subventions et des investissements visant à stimuler l'emploi en Afrique. La Chine s'est également engagée à fournir une assistance militaire et à former des milliers de personnels de sécurité africains. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, présent au sommet, a salué le potentiel de coopération entre la Chine et l'Afrique, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Déjà premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine cherche à renforcer ses liens économiques avec le continent. Cependant, face au ralentissement de son économie, Pékin a récemment réduit ses prêts aux pays africains. En marge du sommet, plusieurs accords bilatéraux ont été conclus. La Zambie a signé un accord pour l'expansion de l'énergie solaire, tandis que le Nigeria a prévu de renforcer sa coopération dans les infrastructures. La Tanzanie a obtenu un engagement pour faire avancer un projet ferroviaire avec la Zambie, et le Kenya a négocié l'ouverture du marché chinois à ses produits agricoles ainsi que des investissements dans ses infrastructures de transport. Ces accords reflètent la stratégie continue de la Chine visant à consolider son influence en Afrique, tout en adaptant son approche aux réalités économiques actuelles et aux besoins spécifiques de chaque pays partenaire.