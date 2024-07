Le président Herzog encourage les athlètes israéliens aux Jeux olympiques : "C'est bien plus que le sport cette année"

Le président israélien Isaac Herzog est arrivé à Paris et a rendu visite à la délégation israélienne au village olympique, leur disant que leur présence aux Jeux cette année va bien au-delà du sport.

"Allez dans la force, présentez-vous, remportez des médailles et des réalisations pour le sport israélien", a déclaré Herzog au groupe, selon un communiqué du Comité olympique israélien. "Mais cette année, c'est bien plus que le sport israélien."

Le président a notamment évoqué la présence de l'entraîneur-chef de judo Oren Smadja, dont le fils Omer a été tué en combattant à Gaza le mois dernier : "Le fait qu'Omer Smadja soit ici avec nous dit tout. Cela nous arrache des larmes et une grande émotion. Mon cher Oren, vous êtes un exemple pour nous tous, pour tout le peuple israélien." Herzog a également dit au groupe qu'il était possible "que quelque part à Gaza, l'un des otages vous voie pendant une seconde, et que vous leur donniez de la force... cette année, nous voulons voir le drapeau d'Israël dans chaque arena partout dans le monde." Accompagné de sa femme Michal, du ministre de la Culture et des Sports Miki Zohar et des veuves de deux des Israéliens assassinés aux Jeux olympiques de 1972 à Munich, le président doit assister au match de soccer Israël-Mali ce soir, à une cérémonie commémorant les 11 Israéliens tués dans l'attaque terroriste palestinienne de 1972, ainsi qu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux vendredi soir.