Le président iranien à Macron : "Une attaque israélienne au Liban aurait de graves conséquences"

Le nouveau président iranien, Massoud Pezeshkian, a lancé un avertissement sévère à Israël lors d'un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron. "Une attaque israélienne au Liban aurait de graves conséquences pour Israël", a-t-il déclaré, selon l'agence de presse iranienne IRNA.

Cette menace intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Des sources proches du Hezbollah ont révélé que le groupe aurait commencé à déplacer des missiles de précision vers des sites de lancement potentiels. Un haut responsable du Hezbollah, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a affirmé que l'organisation ne souhaite pas une guerre totale avec Israël, mais qu'elle combattrait "sans limites" si un conflit éclatait. Il a ajouté que le mouvement a commencé à positionner ses "missiles intelligents de haute précision" en prévision d'une possible utilisation. Le Hezbollah possèderait un nombre indéterminé de missiles équipés de systèmes de guidage par satellite de diverses portées. Malgré les frappes israéliennes ces dernières années visant à entraver ce programme, les experts estiment que le Hezbollah conserve un arsenal significatif de ces armes sophistiquées. Cette escalade verbale et les mouvements militaires signalés soulèvent des inquiétudes quant à une possible extension du conflit au-delà de Gaza, impliquant directement le Liban et potentiellement d'autres acteurs régionaux.