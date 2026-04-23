Le prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine définitivement validé par l’UE

L’Union européenne a franchi un cap décisif dans son soutien à Kiev en validant définitivement un prêt de 90 milliards d’euros destiné à l’Ukraine, après des mois de blocage liés au veto hongrois. Cette décision, accompagnée d’un nouveau train de sanctions contre la Russie, marque un tournant politique et financier majeur dans la stratégie européenne face à la guerre en Ukraine.

«L’impasse est levée», s’est félicitée la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, soulignant que «l’économie de guerre de la Russie est sous une pression croissante», tandis que l’Ukraine bénéficie désormais d’un appui structurant et durable. Même tonalité du côté de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui évoque «de bonnes nouvelles» à l’approche d’un sommet informel des Vingt-Sept à Chypre.

Le déblocage est intervenu après la levée du veto de Budapest, qui conditionnait son accord à la reprise des livraisons de pétrole russe via l’oléoduc Droujba. Endommagée en janvier par des frappes russes, cette infrastructure stratégique a été remise en service par Kiev, ouvrant la voie à un compromis. La Slovaquie, alignée sur la position hongroise, a également levé ses réserves.

Ce prêt, garanti par le budget européen, vise à soutenir l’effort ukrainien sur la période 2026-2027. Environ 60 milliards d’euros seront alloués directement aux besoins militaires, tandis que 30 milliards permettront d’assurer le fonctionnement de l’État ukrainien, fragilisé par plus de deux ans de conflit.

Parallèlement, l’UE adopte un 20e paquet de sanctions contre Moscou, ciblant notamment le secteur bancaire russe et renforçant les restrictions sur les exportations pétrolières, source essentielle de financement de l’effort de guerre du Kremlin.

Attendu à Chypre, le président Volodymyr Zelensky a salué une décision «cruciale» et espère les premiers versements «d’ici fin mai, début juin». Pour Bruxelles, l’objectif est clair : inscrire son soutien à l’Ukraine dans la durée et accentuer la pression économique sur la Russie.