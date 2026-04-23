Sud-Liban : Tsahal arrête un terroriste de la force Radwan du Hezbollah qui préparait une attaque contre des soldats

Le porte-parole de Tsahal a annoncé que des soldats de la brigade 300 ont arrêté mercredi dans le sud du Liban un terroriste appartenant à l’unité "Force Radwan" du Hezbollah, soupçonné de préparer une attaque imminente contre les forces israéliennes. Selon l’armée, les troupes poursuivent leurs opérations au sud de la ligne de défense avancée afin de localiser des armes, détruire des infrastructures terroristes du Hezbollah et empêcher toute menace directe contre les localités du nord d’Israël. Peu après avoir été repéré, le suspect se serait rendu avant d’être arrêté puis transféré pour interrogatoire à l’unité 504. Tsahal précise que cette reddition est intervenue après une vaste activité militaire menée dans la zone pour détruire des infrastructures terroristes.