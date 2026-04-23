LIVE BLOG | Négociations Israël - Liban : Beyrouth devrait proposer un cessez-le-feu de 20 à 40 jours
Les pourparlers entre Israël et le Liban devraient reprendre aujourd'hui à Washington
Sud-Liban : Tsahal intercepte une cible aérienne suspecte au-dessus d’une zone de déploiement
Tsahal a annoncé avoir tiré un missile intercepteur contre une "cible aérienne suspecte" repérée au-dessus d’un secteur du sud du Liban où des forces israéliennes sont déployées. Selon l’armée, l’objet n’a pas pénétré dans l’espace israélien et "aucune alerte n’a été déclenchée conformément aux procédures en vigueur". Les résultats de l’interception font actuellement l’objet d’une enquête.
Iran : nouvelle exécution d'un homme accusé d’espionnage au profit d’Israël
Les autorités iraniennes ont annoncé l’exécution de Soltanali Shirzadi Fakhr, reconnu coupable de coopération avec Israël et d’appartenance au mouvement d’opposition en exil Mujahideen-e-Khalq, selon l’agence judiciaire Mizan. D’après cette source officielle, l’homme était membre de longue date de cette organisation et avait été condamné pour collaboration avec les services de renseignement israéliens. La même source précise que la peine capitale avait été confirmée par la Cour suprême iranienne avant d’être appliquée à l’issue des procédures judiciaires.
Sud-Liban : Tsahal arrête un terroriste de la force Radwan du Hezbollah qui préparait une attaque contre des soldats
Le porte-parole de Tsahal a annoncé que des soldats de la brigade 300 ont arrêté mercredi dans le sud du Liban un terroriste appartenant à l’unité "Force Radwan" du Hezbollah, soupçonné de préparer une attaque imminente contre les forces israéliennes. Selon l’armée, les troupes poursuivent leurs opérations au sud de la ligne de défense avancée afin de localiser des armes, détruire des infrastructures terroristes du Hezbollah et empêcher toute menace directe contre les localités du nord d’Israël. Peu après avoir été repéré, le suspect se serait rendu avant d’être arrêté puis transféré pour interrogatoire à l’unité 504. Tsahal précise que cette reddition est intervenue après une vaste activité militaire menée dans la zone pour détruire des infrastructures terroristes.
https://x.com/i/web/status/2047179875014910257
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Négociations Israël - Liban : Beyrouth devrait proposer un cessez-le-feu de 20 à 40 jours
Sud-Liban : la statue de Jésus détruite par un soldat israélien remplacée par la FINUL
La statue de Jésus brisée par un soldat de Tsahal dans le village de Debel, au sud du Liban, a été remplacée par une nouvelle sculpture offerte par des soldats du contingent italien de la FINUL. Selon des médias libanais, Tsahal a également remis une statue de remplacement après l’incident, mais de taille plus réduite et d’un style différent de l’originale. Des photographies publiées localement montrent que la statue fournie par les Casques bleus italiens ressemble davantage à celle qui avait été détruite. La statue remise par l’armée israélienne a, elle aussi, été récupérée par des habitants et déplacée vers un autre lieu.
https://x.com/i/web/status/2047052156323131711
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Le Panama condamne la saisie par l’Iran d’un navire battant son pavillon
Le Panama a dénoncé la "saisie illégale" par Iran d’un navire battant pavillon panaméen dans le détroit d'Ormuz. Dans un communiqué, le ministère panaméen des Affaires étrangères affirme que le bâtiment, appartenant à la compagnie italienne MSC Francesca, a été "amené de force" dans les eaux iraniennes mercredi, accusant Téhéran de violer le droit international. Selon Panama, cette opération constitue "une grave atteinte à la sécurité maritime" et une "escalade inutile". Le pays d’Amérique centrale possède l’un des plus importants registres maritimes au monde, avec environ 16 % de la flotte mondiale naviguant sous son pavillon selon des données officielles de 2024.
États-Unis : le secrétaire à la Marine John Phelan quitte ses fonctions avec effet immédiat
Le Pentagone a annoncé le départ immédiat de John Phelan, principal responsable civil de la marine américaine, dans un nouveau changement au sommet du département de la Défense. Selon le porte-parole du Pentagone Sean Parnell, publié sur les réseaux sociaux, le sous-secrétaire à la Marine Hung Cao assurera l’intérim. Ce départ soudain intervient au lendemain d’une intervention publique de Phelan lors de la conférence annuelle de la marine à Washington, et quelques semaines après que le secrétaire à la Défense Pete Hegseth a limogé plusieurs hauts responsables militaires, dont le chef de l’armée de terre, le général Randy George. Nommé fin 2024 par Donald Trump, Phelan était un important donateur de sa campagne et fondateur du fonds d’investissement Rugger Management LLC.
Liban : une journaliste du quotidien pro-Hezbollah Al-Akhbar tuée dans une frappe israélienne
La journaliste libanaise Amal Khalil, reporter pour le quotidien pro-Hezbollah Al-Akhbar, a été retrouvée morte sous les décombres d’un bâtiment frappé mercredi par Tsahal dans le sud du Liban, selon les autorités libanaises et le journal. Elle couvrait la situation près du village d’al-Tiri avec la photographe indépendante Zeinab Faraj lorsqu’une frappe israélienne a visé un véhicule devant elles. Les deux femmes se sont alors réfugiées dans une maison voisine, également touchée par une nouvelle frappe. Blessée à la tête, Faraj a pu être secourue. Tsahal a indiqué avoir visé des terroristes identifiés quittant un bâtiment utilisé par le Hezbollah et s’approchant des forces israéliennes d’une manière constituant une menace immédiate, précisant que les suspects s’étaient ensuite réfugiés dans le bâtiment ciblé.
Gaza : Tsahal élimine deux terroristes qui représentaient des menaces immédiates contre ses forces
Le porte-parole de Tsahal a annoncé que deux terroristes ont été éliminés mercredi lors de deux incidents distincts dans la bande de Gaza. Dans le nord de l’enclave, des soldats de l’équipe de combat de la brigade Nord ont repéré un terroriste opérant près de la ligne jaune et s’approchant des forces d’une manière constituant une menace immédiate, avant d’ouvrir le feu pour neutraliser le danger. Lors d’un autre incident dans le sud de la bande de Gaza, des soldats de la brigade HaNegev (12) ont éliminé un terroriste ayant franchi la ligne jaune et s’étant approché des troupes de façon menaçante. Tsahal a précisé que les forces du Commandement Sud restent déployées dans la zone conformément aux accords en vigueur et continueront d’agir contre toute menace immédiate.