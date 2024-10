Le prix Nobel de la paix attribué à l'organisation japonaise anti-armes atomiques Nihon Hidankyo

Le mouvement des Hibakusha, survivants des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, s'est vu décerner le prix Nobel de la paix ce vendredi à Oslo. lCe prix se distingue des autres Nobel, remis à Stockholm.

En 2023, c'est l'Iranienne Narges Mohammadi qui avait été récompensée pour son engagement contre le port obligatoire du voile et la peine capitale.

Cette saison Nobel a mis en lumière des lauréats majoritairement masculins et anglo-saxons, ainsi que les avancées en intelligence artificielle (IA). Le prix de médecine est allé aux Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur travail sur les microARN. En physique, Geoffrey Hinton (Britanno-canadien) et John Hopfield (Américain) ont été primés pour leurs recherches sur l'apprentissage automatique, tout en alertant sur les risques potentiels de l'IA.

Le Nobel de chimie a récompensé l'Américain David Baker, ainsi que John Jumper (Américain) et Demis Hassabis (Britannique) pour leurs avancées dans la compréhension des protéines grâce à l'IA et l'informatique.