Le Qatar rejoint le programme d'exemption de visa américain

Le Qatar vient de franchir une étape importante dans ses relations avec les États-Unis en devenant le deuxième pays à majorité musulmane à être admis dans le programme d'exemption de visa américain. Cette décision, annoncée conjointement par les départements d'État et de la Sécurité intérieure, marque un tournant dans les relations bilatérales entre les deux nations.

"Le Qatar a été un partenaire exceptionnel pour les États-Unis, et notre relation stratégique n'a fait que se renforcer ces dernières années", ont déclaré les départements dans un communiqué. Cette admission au programme d'exemption de visa est perçue comme "une preuve supplémentaire de notre partenariat stratégique et de notre engagement commun en faveur de la sécurité et de la stabilité".

Le Qatar a en effet joué un rôle clé dans les tentatives de négociation d'un cessez-le-feu à Gaza et a été un partenaire crucial des États-Unis avant et pendant le retrait américain d'Afghanistan. Pour rejoindre ce programme, le Qatar a dû répondre à des exigences rigoureuses, notamment, un faible taux de refus de visa, un faible taux de dépassement de la durée de séjour autorisée, un traitement réciproque pour les voyageurs américains (déjà autorisés à visiter le Qatar sans visa pour une durée allant jusqu'à 30 jours). Le programme permet aux citoyens des pays qualifiés d'entrer aux États-Unis pour affaires ou tourisme sans visa pour une durée maximale de 90 jours. Cependant, ils doivent toujours obtenir une autorisation via le Système électronique d'autorisation de voyage (ESTA). Sur les 3 millions d'habitants du Qatar, seuls environ 320 000 sont des Qataris éligibles à ce programme. La majorité de la population est composée de travailleurs étrangers et d'expatriés qui ne détiennent pas de passeport qatari. À partir du 1er octobre, les citoyens américains pourront séjourner au Qatar sans visa pendant 90 jours, renforçant ainsi la réciprocité entre les deux pays.

Le Qatar devient ainsi le 42e pays à rejoindre ce programme, la plupart des autres membres étant des alliés de longue date en Europe et en Asie. Le Brunei, une petite nation d'Asie du Sud-Est, était jusqu'à présent le seul pays à majorité musulmane inclus dans le programme. Israël a été le dernier pays admis au programme en 2023, malgré des préoccupations concernant le traitement des Américains d'origine palestinienne, arabe ou musulmane.