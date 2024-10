Le Royaume-Uni sanctionne des localités et organisations "extrémistes" en Judée-Samarie

Le Royaume-Uni a annoncé de nouvelles sanctions ciblant des avant-postes illégaux et des organisations soutenant les résidents extrémistes israéliens en Judée-Samarie. Cette décision, annoncée par le ministre des Affaires étrangères David Lammy, vise à répondre à l'escalade sans précédent de la violence de certains résidents contre les communautés palestiniennes.

Depuis octobre 2023, l'ONU a enregistré plus de 1 400 attaques de résidents juifs, une situation que Lammy qualifie de "horrifique". Lors d'une récente visite en Judée-Samarie, il a été témoin des conséquences dévastatrices de cette violence sur les communautés palestiniennes.

Les sanctions visent trois avant-postes - Tirzah Valley Farm, Meitarim et Shuvi Eretz - ainsi que quatre organisations : Od Yosef Chai Yeshiva, Hashomer Yosh, Torat Lechima et Amana. Ces entités sont accusées de faciliter, d'inciter ou de soutenir des activités portant gravement atteinte aux droits des Palestiniens.

Parmi les organisations sanctionnées, Od Yosef Chai Yeshiva est une école religieuse connue pour promouvoir la violence contre les non-Juifs, tandis qu'Amana est décrite comme une entreprise de construction impliquée dans l'établissement d'avant-postes illégaux. Le ministre Lammy a fermement critiqué l'inaction du gouvernement israélien, déclarant : "Le gouvernement israélien doit sévir contre la violence des colons et arrêter l'expansion des colonies sur les terres palestiniennes." Il a souligné que "tant que les extrémistes violents resteront impunis, le "Royaume-Uni et la communauté internationale continueront d'agir". Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des efforts britanniques pour soutenir une Judée-Samarie plus stable, considérée comme vitale pour la paix et la sécurité des Palestiniens et des Israéliens. Le timing de cette annonce est particulièrement significatif, coïncidant avec le début de la récolte des olives, une période traditionnellement marquée par des pics de violence.