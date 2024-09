Le secrétaire d'État américain plaide pour une solution diplomatique entre Israël et le Hezbollah

Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, a récemment abordé les tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah lors d'une interview accordée à l'émission "Today" de NBC. Tout en reconnaissant la "légitimité" des préoccupations israéliennes, Blinken a fermement plaidé en faveur d'une résolution diplomatique plutôt que militaire du conflit.

Le haut diplomate américain a rappelé le contexte de la crise actuelle, évoquant les événements tragiques du 7 octobre dans le sud d'Israël, suivis par l'implication du Hezbollah depuis le Liban. "Des gens qui vivaient dans le nord d'Israël ont dû évacuer leurs maisons. Des villages ont été détruits, des maisons ont été détruites et 70 000 Israéliens ont été forcés de quitter leurs foyers", a-t-il détaillé, soulignant l'ampleur des dégâts et des déplacements. Blinken a également mis en lumière les conséquences pour les populations du sud du Liban, prises dans l'engrenage des représailles. Face à cette escalade, le secrétaire d'État a insisté sur l'objectif commun : "Ce que tout le monde veut, c'est un environnement sécurisé où les gens peuvent simplement retourner chez eux, où les enfants peuvent retourner à l'école." Malgré la gravité de la situation, Blinken a clairement exprimé la position américaine : "La meilleure façon d'y parvenir n'est pas par la guerre, ni par l'escalade. Ce serait par un accord diplomatique." Il a souligné les risques d'une guerre à grande échelle, affirmant qu'elle ne résoudrait pas le problème fondamental. Le secrétaire d'État a révélé que les États-Unis travaillent actuellement avec des partenaires internationaux à l'Assemblée générale des Nations Unies pour élaborer un plan de désescalade. Cette initiative diplomatique vise à trouver une solution durable au conflit, évitant ainsi les conséquences dévastatrices d'une confrontation militaire directe entre Israël et le Hezbollah.