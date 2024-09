Le secrétaire général de l'ONU accuse Israël de "punition collective" à Gaza

Lors de l'ouverture du débat annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies, le secrétaire général António Guterres a lancé un appel à la paix au Moyen-Orient, tout en critiquant sévèrement les actions d'Israël à Gaza.

"Rien ne peut justifier les actes de terreur abominables commis par le Hamas le 7 octobre ou la prise d'otages", a déclaré Guterres, réitérant sa condamnation de ces actes. Cependant, il a ajouté sous les applaudissements de l'assemblée : "Et rien ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien." Le secrétaire général a souligné l'ampleur sans précédent de la destruction à Gaza, affirmant que "la vitesse et l'échelle de la destruction et des tueries à Gaza sont sans précédent dans mes années en tant que secrétaire général". Il a également rappelé le lourd tribut payé par l'ONU, avec plus de 200 membres de son personnel tués. Guterres a appelé à "une mobilisation pour un cessez-le-feu immédiat, la libération immédiate et inconditionnelle des otages, et le début d'un processus irréversible vers une solution à deux États". Il a interrogé l'assemblée sur l'alternative : "Comment le monde peut-il accepter un État dans lequel un grand nombre de Palestiniens seraient inclus sans aucune liberté, aucun droit ni dignité ?" Le secrétaire général s'est également alarmé de l'escalade récente entre Israël et le Hezbollah au Liban. "Gaza est un cauchemar ininterrompu qui menace d'emporter toute la région avec lui", a-t-il averti, ajoutant : "Le Liban est au bord du gouffre. Les peuples du Liban, d'Israël et du monde ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne une autre Gaza." En réponse, l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, a vivement critiqué la réaction de l'assemblée au discours de Guterres. "Quand le secrétaire général de l'ONU parle de la libération de nos otages, l'assemblée de l'ONU reste silencieuse", a-t-il déclaré, "mais quand il parle des souffrances à Gaza, il reçoit des applaudissements nourris. C'est le signal d'ouverture du spectacle annuel de l'hypocrisie."