Le Shin Bet démantèle une cellule terroriste dirigée depuis la France

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé avoir démantelé une cellule terroriste composée de cinq habitants de Jérusalem-Est, recrutés selon les autorités par Salah Hamouri, membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) vivant aujourd’hui en France.

Les suspects ont été arrêtés en novembre et décembre 2025 dans le cadre d’une enquête conjointe du Shin Bet et de l’unité centrale de la police du district de Jérusalem.

Selon les services israéliens, Hamouri a agi pour le compte de « l’axe chiite » afin de promouvoir des activités terroristes en Israël. Israël accuse également Hamouri d’avoir été impliqué dans la tentative d’assassinat du rabbin Ovadia Yosef en 2005.

Les autorités rappellent qu’Israël lui avait retiré son statut de résident en 2022 en raison de ses activités terroristes, après quoi il s’était installé en France, dont il possède la nationalité.

L’enquête affirme que Hamouri a rencontré plusieurs membres de la cellule en Europe entre 2024 et 2025 afin de les recruter et d’organiser une infrastructure terroriste destinée à opérer dans la région de Jérusalem. Il leur a notamment fourni des téléphones sécurisés pour des communications cryptées.

Le Shin Bet affirme également avoir découvert plusieurs actions menées par la cellule afin de préparer des activités terroristes.

Des actes d’accusation ont été déposés contre deux des suspects, les frères Yazid et Saïd Dado, poursuivis notamment pour appartenance à une organisation terroriste, financement du terrorisme et complot à des fins terroristes.