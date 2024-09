Le typhon Yagi fait au moins 74 morts au Myanmar après des inondations et des glissements de terrain

Au moins 74 personnes sont mortes et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues au Myanmar après de fortes inondations et des glissements de terrain causés par le typhon Yagi, ont rapporté les médias d'État dimanche. Les inondations à travers le pays déchiré par la guerre civile ont touché plus de 450 villages et quartiers, selon l'Agence de presse du Myanmar (MNA).

Elle a ajouté que des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours pour localiser 89 personnes toujours portées disparues. Environ 65 000 maisons ont également été détruites, selon MNA.

Sai Aung MAIN / AFP

Des images de l'agence de presse AFP montrent des maisons et des véhicules submergés dans la ville de Taungoo, à une heure au sud de la capitale Naypyidaw. D'autres images montrent des résidents évacuant sur des bateaux et des radeaux en bambou, leurs biens emballés dans des sacs en plastique.

Le typhon Yagi, la tempête la plus puissante d'Asie cette année, a laissé une traînée de destruction à travers l'Asie du Sud-Est et le sud de la Chine après avoir balayé la région avec de fortes pluies et des vents violents.

Sai Aung MAIN / AFP

Au Vietnam, le bilan s'est alourdi à au moins 226 morts à la suite de la tempête et des glissements de terrain et inondations éclair qu'elle a provoqués, a déclaré jeudi l'agence gouvernementale chargée des catastrophes, selon Reuters.

Et en Thaïlande, neuf personnes sont mortes la semaine dernière à cause du mauvais temps apporté par le typhon, a rapporté Reuters, citant le gouvernement thaïlandais - sur un total de 33 décès dans tout le pays depuis août dus à des incidents liés à la pluie, notamment des glissements de terrain.

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que les tempêtes deviennent plus intenses et meurtrières à cause du réchauffement des océans. Bien que les nations développées portent une plus grande responsabilité historique dans la crise climatique d'origine humaine, les nations en développement et les petits États insulaires subissent les pires impacts.