Les attaques israéliennes contre le Liban sont "inacceptables" et "doivent cesser", selon Starmer

Keir Starmer hausse le ton contre la poursuite des frappes israéliennes au Liban, qu’il juge « inacceptables », appelant à leur arrêt immédiat pour préserver un cessez-le-feu déjà fragile.

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Le leader du parti travailliste britannique Keir Starmer à Londres le 29 mars 2022.
Le leader du parti travailliste britannique Keir Starmer à Londres le 29 mars 2022.AP /Matt Dunham

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a vivement critiqué jeudi la poursuite des frappes israéliennes au Liban, les qualifiant d’« inacceptables » et appelant à leur arrêt immédiat, dans un contexte de cessez-le-feu fragile au Moyen-Orient.

Interrogé par la chaîne ITV lors d’une visite à Bahreïn, Keir Starmer a tenu un discours sans ambiguïté : « Soyons très clairs, elles sont inacceptables. Cela ne devrait pas se produire, cela doit cesser ». Le chef du gouvernement britannique a insisté sur le caractère fondamental de cette position, évoquant une « question de principes », tout en reconnaissant ne pas disposer de l’ensemble des détails concernant l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran.

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Ces déclarations interviennent alors que Londres cherche à jouer un rôle actif dans les efforts diplomatiques visant à stabiliser la région. La tournée de Keir Starmer dans les pays du Golfe s’inscrit précisément dans cette stratégie, avec pour objectif de renforcer la coordination internationale autour du maintien de la trêve et de prévenir une reprise généralisée des hostilités.

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