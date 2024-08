Les Etats-Unis annoncent le déploiement d'un sous-marin militaire et d'un porte-avions au Moyen-Orient

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a ordonné le déploiement d'un sous-marin à missiles guidés au Moyen-Orient, a annoncé le Pentagone dimanche, alors que la région se prépare à d'éventuelles attaques de l'Iran et de ses alliés après l'assassinat de hauts responsables du Hamas et du Hezbollah. Bien que l'USS Georgia, un sous-marin à propulsion nucléaire, se trouvait déjà en mer Méditerranée en juillet, selon une publication des forces armées américaines sur les réseaux sociaux, il est rare d'annoncer publiquement le déploiement d'un sous-marin.

https://x.com/i/web/status/1822802126432522726

Dans une déclaration faite après un entretien d'Austin avec son homologue israélien, le Pentagone a indiqué qu'Austin avait ordonné au groupe aéronaval Abraham Lincoln d'accélérer son déploiement dans la région. "Le secrétaire Austin a réitéré l'engagement des États-Unis à prendre toutes les mesures possibles pour défendre Israël et a noté le renforcement de la posture et des capacités militaires américaines dans tout le Moyen-Orient à la lumière de l'escalade des tensions régionales", ajoute le communiqué. L'armée américaine avait déjà annoncé qu'elle déploierait des avions de chasse et des navires de guerre supplémentaires au Moyen-Orient, alors que Washington cherche à renforcer les défenses israéliennes.

Ismail Haniyeh, le leader politique du Hamas soutenu par l'Iran, a été éliminé dans la capitale iranienne Téhéran le 31 juillet, une attaque qui a suscité des menaces de vengeance de l'Iran contre Israël, qui combat le groupe islamiste palestinien à Gaza. L'Iran a imputé la responsabilité de cet assassinat à Israël. Israël n'a pas revendiqué la responsabilité.

Ces renforts s'ajoutent à l'envoi récent d'avions de chasse F-22 Raptor, dont une escadrille d'environ 12 appareils aurait été déployée depuis l'Alaska, parcourant plus de 10 000 km avec des ravitaillements en vol.

L'objectif de ce déploiement massif est triple : dissuader l'Iran et ses alliés de lancer une attaque de représailles, protéger les forces américaines déjà présentes dans la région, et aider Israël à se défendre contre d'éventuelles frappes, comme ce fut le cas en avril dernier.

Malgré les rumeurs d'une attaque iranienne imminente, le porte-parole de Tsahal, le général Daniel Hagari, a déclaré qu'aucun changement n'avait été apporté aux consignes données à la population israélienne. Il a souligné que l'armée israélienne et les services de sécurité surveillent de près la situation, en particulier les activités de l'Iran et du Hezbollah.

La dernière attaque iranienne contre Israël, dans la nuit du 13 au 14 avril, avait vu le lancement de plus de 300 missiles et drones depuis différentes directions. L'armée de l'air américaine avait alors aidé à intercepter 80 drones. Presque toutes les munitions tirées avaient été interceptées, seules cinq ayant réussi à pénétrer le bouclier défensif israélien et de la coalition régionale et internationale.