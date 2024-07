Judée-Samarie : les États-Unis avertissent que la décision de la CIJ "compliquera" les efforts de paix

Dans une déclaration récente, les États-Unis ont critiqué "l'ampleur" de l'avis rendu par la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant la présence israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est". Washington craint que cette décision ne complique les efforts de résolution du conflit israélo-palestinien.

Un porte-parole du Département d'État américain a déclaré par e-mail : "Nous avons clairement indiqué que le programme de soutien gouvernemental d'Israël aux implantations est à la fois incompatible avec le droit international et fait obstacle à la cause de la paix." Cependant, les États-Unis se disent préoccupés par la portée de l'avis de la Cour, estimant qu'il pourrait "compliquer les efforts visant à résoudre le conflit et à instaurer une paix juste et durable dont on a un besoin urgent, avec deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité."

Cette position américaine reflète la complexité de la situation diplomatique au Moyen-Orient. Tout en reconnaissant l'illégalité des implantations israéliennes, Washington semble craindre que l'avis de la CIJ ne crée un nouvel obstacle aux négociations de paix. L'avis de la CIJ, bien que non contraignant, représente une prise de position significative de la plus haute instance judiciaire des Nations Unies. Il pourrait influencer l'opinion internationale et potentiellement affecter les futures négociations entre Israéliens et Palestiniens.