Les États-Unis continueront à faire "pression" sur Israël pour un cessez-le-feu (Kamala Harris)

À la veille du premier anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël, la vice-présidente américaine Kamala Harris a réaffirmé la détermination de Washington à œuvrer pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Dans une interview accordée à l'émission "60 minutes" de CBS, dont des extraits ont été diffusés dimanche, Harris a souligné que les États-Unis continueraient d'exercer une "pression" sur Israël et les pays de la région pour parvenir à un accord.

"Notre objectif est double : obtenir la libération des otages et instaurer un cessez-le-feu", a déclaré la vice-présidente. Elle a ajouté que cette pression s'étendrait également aux "dirigeants arabes", soulignant l'approche globale adoptée par l'administration Biden dans la résolution du conflit. Interrogée sur l'efficacité de cette stratégie vis-à-vis du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Harris a évoqué des "inflexions" obtenues de la part d'Israël, sans toutefois entrer dans les détails. Elle a néanmoins insisté sur la solidité de l'alliance entre les peuples américain et israélien. La vice-présidente a également abordé la récente attaque iranienne contre Israël, réaffirmant l'engagement des États-Unis à soutenir la défense israélienne face à de telles menaces. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions accrues, avec la poursuite des bombardements israéliens contre le Hezbollah au Liban et la promesse d'Israël de riposter à l'attaque iranienne.

L'interview complète, qui sera diffusée lundi, promet d'apporter un éclairage supplémentaire sur la position américaine dans un Moyen-Orient en proie à une escalade des conflits